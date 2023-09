Imieniny Kornela (16.09). Życzenia i wierszyki na imieniny Kornela

Kornel jest osobą pogodną i energiczną. Ma bardzo optymistyczne podejście do świata. Cechuje go tolerancyjność i otwartość. Ma wielu znajomych i jest bardzo towarzyski. Przyjaciele cenią go za pogodę ducha i serdeczność. W pracy szybko wykonuje swoje zadania. Ma wiele oryginalnych pomysłów, które lubi realizować. Nie przepada za monotonnymi obowiązkami, woli podejmować się nowych wyzwań. Jest inteligentny i potrafi myśleć kreatywnie.

Życzenia na imieniny Kornela

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Kornelowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.