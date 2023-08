Imieniny Lecha. Najbliższe wypadają 12.08. Życzenia i wiersze na imieniny dla Lecha

Lech jest otwarty na ludzi i kocha życie. Cieszy się sympatią wśród ludzi. Zawsze stara się być obiektywny i sprawiedliwy w osądach. Zaraża swoim entuzjazmem i namawia ludzi do działania z pozytywnym skutkiem. Lech dba o swoje wykształcenie. Jest ambitny i zaangażowany. W pracy jest szanowany i doceniany jako pracownik. Lech to mężczyzna, który przykuwa kobiecą uwagę dzięki swojej zaradności oraz elokwentności. Ma jednak problem z zaufaniem do kobiet. Jeśli trafi na kobietę cierpliwą i wytrwałą mają szansę stworzyć związek o solidnych podstawach.

Wiersze na imieniny Lecha

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Lechowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…