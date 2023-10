Imieniny Leona 10.10. Życzenia i wierszyki na imieniny Leona

Miłość dla Leona jest najważniejsza. To bardzo uczuciowy mężczyzna. Jego zmysłowość przyciąga kobiety niczym magnes. Leon dąży do małżeństwa, bo docenia wygody małżeńskiego życia u boku kochającej i troskliwej partnerki. Leon za oddanie partnerki odwdzięcza się gorącym uczuciem, czułością i ciągłym zabieganiem o swoją kobietę. Nigdy nie stawia pracy ponad swoją rodzinę. Leon dzięki swojej wrażliwości dobrze czuje się w zawodach związanych ze sztuką.

Wierszyki na imieniny Leona

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Leonowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!