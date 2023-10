Imieniny Marcina 12.10. Najpiękniejsze wierszyki imieninowe dla Marcina

Marcin boi się angażować w związki. Stawia na przelotne romanse. Małżeństwo kojarzy mu się z niewolnictwem. Gdy tylko poczuje zagrożenie, ucieka. Jednak, gdy trafi na tą jedyną świat wywróci mu się do góry nogami. Nagle staje się bardzo zaangażowany i marzy o założeniu rodziny. Marcin to mężczyzna z poczuciem humoru, wyobraźnią oraz twórczym umysłem. Lubi zmieniać otoczenie, dlatego wydaje się niestały w przyjaźniach. Zwykle bardzo towarzyski, chociaż ceni sobie też samotność. Marcin jest bardzo analityczny i pedantyczny w działaniach. Nie lubi podejmować ryzyka, bo ciężko znosi porażki. Musi mieć jasno wytyczone cele.

Wiersze na imieniny Marcina

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Marcinowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!