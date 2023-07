Imieniny Marcina. Najbliższe wypadają 19.07. Wierszyki imieninowe dla Marcina

Marcin boi się angażować w związki. Stawia na przelotne romanse. Małżeństwo kojarzy mu się z niewolnictwem. Gdy tylko poczuje zagrożenie, ucieka. Jednak, gdy trafi na tą jedyną świat wywróci mu się do góry nogami. Nagle staje się bardzo zaangażowany i marzy o założeniu rodziny. Marcin to mężczyzna z poczuciem humoru, wyobraźnią oraz twórczym umysłem. Lubi zmieniać otoczenie, dlatego wydaje się niestały w przyjaźniach. Zwykle bardzo towarzyski, chociaż ceni sobie też samotność. Marcin jest bardzo analityczny i pedantyczny w działaniach. Nie lubi podejmować ryzyka, bo ciężko znosi porażki. Musi mieć jasno wytyczone cele.

Wierszyki na imieniny Marcina

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Marcinowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.