Imieniny Marii 11.10. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Marii?

Maria jest osobą impulsywną, która łatwo się denerwuje. Cechuje ją pracowitość i zdecydowanie w działaniu. Ponadto jest introwertyczką, której ciężko jest otworzyć się na innych. Jest skryta i nie lubi dzielić się swoimi przemyśleniami i rozterkami. Lubi pomagać innym w potrzebie i zawsze służy radą. Jest odporna na porażki i umie przyjąć krytykę. Maria jest obowiązkowa i skrupulatna. Lubi nowe wyzwania w pracy, które dają jej poczucie nowości. Cechuje ją ambitność, dlatego zawsze przeprowadza zadanie do końca i ponad miarę. Lubi brać na siebie dużo obowiązków, aby czuć się potrzebną.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.