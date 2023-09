Imieniny Marii 15.09. Jakie życzenia wybrać dla Marii? Życzenia imieninowe idealne na sms

Maria jest osobą impulsywną, która łatwo się denerwuje. Cechuje ją pracowitość i zdecydowanie w działaniu. Ponadto jest introwertyczką, której ciężko jest otworzyć się na innych. Jest skryta i nie lubi dzielić się swoimi przemyśleniami i rozterkami. Lubi pomagać innym w potrzebie i zawsze służy radą. Jest odporna na porażki i umie przyjąć krytykę. Maria jest obowiązkowa i skrupulatna. Lubi nowe wyzwania w pracy, które dają jej poczucie nowości. Cechuje ją ambitność, dlatego zawsze przeprowadza zadanie do końca i ponad miarę. Lubi brać na siebie dużo obowiązków, aby czuć się potrzebną.

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!