Imieniny Marka. Najbliższe wypadają 28.09. Wierszyki na imieniny dla Marka

Jaki jest Marek?

Marek pochodzi z języka łacińskiego, od imienia boga wojny Marsa. Marek imieniny obchodzi 11 stycznia, 24 lutego, 13, 19, 24, 27, 29 marca, 11, 25, 28 kwietnia, 8 maja, 16 czerwca, 31 sierpnia, 7, 23, 28 września, 1, 4, 7, 22 października, 7, 16, 22, 26 listopada.

Marek jest wesołym i lojalnym mężczyzną. Jest bardzo pracowity i wytrwały w dążeniu do celu. Lubi wolność, nie znosi, gdy ktoś narzuca mu swoje zdanie. Ciężko znosi porażki, nie potrafi przegrywać. Mimo to decyzje podejmuje szybko i pochopnie. Świetnie sprawdzi się na stanowisku szefa, ponieważ potrafi być wymagający, ale również wprowadza rodzinną i przyjazną atmosferę. Marek potrafi czarować kobiety, ale swojej partnerce zawsze pozostaje wierny. Trzyma się swoich przekonań. Jest czułym partnerem, ale potrzebuje czasu do nawiązania mocnej więzi. Dąży do stworzenia trwałego i spokojnego związku. Jest bardzo szanowany i lubiany przez przyjaciół. Marek to dusza towarzystwa, łatwo nawiązuje kontakty.