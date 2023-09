Imieniny Marty (19.09). Kiedy jeszcze Marta obchodzi imieniny?

Marta jest osobą sumienną i realistycznie patrzy na otaczający ją świat. Lubi planować sobie całe życie. Cechuje ją niezależność i samodzielność. Jest towarzyska i otacza się dużym gronem zaufanych przyjaciół. Jest życzliwa i sympatyczna dla innych. W pracy wybija się na tle innych i zawsze jest gotowana do wykonania zadania. Dąży do wyznaczonego celu bez względu na konsekwencje. Jest odpowiedzialna i zorganizowana, co bardzo pomaga w wykonywaniu zawodowych obowiązków.

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.