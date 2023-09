Imieniny Mateusza (21.09). Wierszyki z okazji imienin dla Mateusza

Mateusz jest osobą pomocną, która chętnie służy dobrymi radami. Zawsze dotrzymuje danego słowa. Cechuje go prawdomówność i odpowiedzialność. Potrafi być uparty w swoich założeniach i bardzo konsekwentny w dążeniu do celu. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ często mówi to co myśli. W pracy zawsze realizuje wszystkie założone projekty i obowiązki. Jest pewny siebie i słowny. Jednak nie umie poradzić sobie z porażkami i ciężko znosi przegraną.

Wierszyki na imieniny Mateusza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Mateuszowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...