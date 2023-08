Imieniny Michała 25.08. Wiersze z okazji imienin dla Michała

Michał jest mężczyzną, który często zamyka się w sobie i osądza innych. Nie próbuje rozumieć zachowania innych, jest przeświadczony o tym, że to on ma zawsze rację. Michałowi brakuje dyplomacji. Jest bezpośredni i szczery do bólu. Michał jest dobrym kandydatem na męża. Jest to mężczyzna wierny i prawy. Posiada w sobie ogromne pokłady czułości, lecz z trudem przychodzi mu okazywanie uczuć. Przyjaciół Michał dobiera bardzo skrupulatnie i wiele od nich wymaga. Sam również jest bardzo oddany. Należy pamiętać, iż Michał jest bardzo pamiętliwym mężczyzną i z trudem przychodzi mu wybaczanie krzywd. Nawet jeśli mu się to uda, na pewno o nich nie zapomni, ponieważ jest bardzo pamiętliwy. Michał jest bardzo dobrym i sumiennym pracownikiem. W życiu kieruje się logiką, a nie opiera na intuicji. W pracy wiele wymaga od siebie i współpracowników lub podwładnych. Wybierając pracę nastawia się na cele, a nie na czerpanie z niej przyjemności czy satysfakcji.

Michał to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza: podobny do Boga. Jest imieniem biblijnym. Michał imieniny obchodzi 29 stycznia, 2, 14 marca, 10 kwietnia, 4, 8, 14, 23 maja, 20 czerwca, 5, 25 lipca, 24, 25, 30 sierpnia, 6, 29 września, 19 października, 16, 26 listopada.

Życzenia na imieniny Michała

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Michałowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…