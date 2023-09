Imieniny Michała. Najbliższe wypadają 29.09. Wiersze z okazji imienin dla Michała

Jaki jest Michał?

Michał to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza: podobny do Boga. Jest imieniem biblijnym. Michał imieniny obchodzi 29 stycznia, 2, 14 marca, 10 kwietnia, 4, 8, 14, 23 maja, 20 czerwca, 5, 25 lipca, 24, 25, 30 sierpnia, 6, 29 września, 19 października, 16, 26 listopada.

Michał jest mężczyzną, który często zamyka się w sobie i osądza innych. Nie próbuje rozumieć zachowania innych, jest przeświadczony o tym, że to on ma zawsze rację. Michałowi brakuje dyplomacji. Jest bezpośredni i szczery do bólu. Michał jest dobrym kandydatem na męża. Jest to mężczyzna wierny i prawy. Posiada w sobie ogromne pokłady czułości, lecz z trudem przychodzi mu okazywanie uczuć. Przyjaciół Michał dobiera bardzo skrupulatnie i wiele od nich wymaga. Sam również jest bardzo oddany. Należy pamiętać, iż Michał jest bardzo pamiętliwym mężczyzną i z trudem przychodzi mu wybaczanie krzywd. Nawet jeśli mu się to uda, na pewno o nich nie zapomni, ponieważ jest bardzo pamiętliwy. Michał jest bardzo dobrym i sumiennym pracownikiem. W życiu kieruje się logiką, a nie opiera na intuicji. W pracy wiele wymaga od siebie i współpracowników lub podwładnych. Wybierając pracę nastawia się na cele, a nie na czerpanie z niej przyjemności czy satysfakcji.