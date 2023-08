Imieniny Michaliny 24.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Michaliny?

Michalina na brak powodzenia u mężczyzn nie narzeka. Czeka jednak na tego jedynego, który skradnie jej serce. Ma problem jednak z zaufaniem, bardzo boi się zranienia i zdrady. Będzie wspaniałą żoną i matką, ale tylko jeśli będzie w małżeństwie szczęśliwa. W innym wypadku będzie uciekać w pracę. Szczęśliwy związek napędza ją do działania, właśnie wtedy rozkwita i osiąga sukcesy na wielu płaszczyznach. W pracy jest nieufna, nie zdradza nikomu swoich planów. Traktuje współpracowników jak konkurencję. Jeśli praca ją fascynuje potrafi się w niej zatracić. Nie lubi zmieniać miejsc pracy, przywiązuje się do jednej i stara się jej trzymać.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!