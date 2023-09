Imieniny Mikołaja (10.09). Życzenia na imieniny dla Mikołaja

Mikołaj jest osobą ambitną i nietuzinkową. Ma określony cel w życiu, do którego dąży za wszelką cenę. Cechuje go odwaga i pewność siebie. Ma małe grono zaufanych znajomych. Jest skryty i ciężko jest mu zawierać nowe znajomości. Nie lubi być wylewny i rzadko zwierza się ze swoich rozterek. W pracy jest sumienny i wykonuje wszystkie powierzone mu obowiązki. Jest inteligentny i lubi korzystać ze swojej szerokiej wiedzy. Jest opanowany i odporny na kryzysowe sytuacje. Lubi czuć rywalizację pomiędzy współpracownikami.

Wiersze na imieniny Mikołaja

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Mikołajowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.