Imieniny Nadii (1.08). Kiedy jeszcze Nadia obchodzi imieniny?

Imieniny Nadii - jakie cechy przypisywane są osobie o tym imieniu?

Nadia to imię, które jest skróconą formą słowa nadzieja. Nadia imieniny obchodzi 15 maja, 1 sierpnia, 30 września.

Nadia jest bardzo inteligentną i pracowitą kobietą. Jej pewność siebie sprawia, że uchodzi za zarozumiałą. Ma silnie poczucie niezależności i nie lubi, gdy próbuje jej się to ograniczyć. Rodzina daje Nadii poczucie bezpieczeństwa. Dom traktuje jak azyl, w którym może odetchnąć. Nie jest jednak pokorną i uległą partnerką. Stale podkreśla swoją niezależność i samowystarczalność. Te cechy sprawiają jednak, że mąż szaleje za nią. Partner Nadii powinien mieć silny charakter, gdyż ma ona tendencje do podporządkowywania sobie mężczyzn. Jednak, gdy uda jej się to zrobić wcale jej się to nie podoba, ponieważ mężczyzna traci w jej oczach na swojej męskości. Potrzebuje więc partnera, który będzie ją rozumiał i potrafił z nią pogrywać.