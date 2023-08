Imieniny Nikodema. Najbliższe wypadają 3.08. Życzenia i wierszyki na imieniny Nikodema

Nikodem to mężczyzna dbający o swoją aparycję. Pewność siebie i urok osobisty dodają mu męskości, co chętnie wykorzystuje. Nikodem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród płci przeciwnej. W związku wymaga więcej niż sam potrafi dać. Choć jest bardzo uczuciowy, ma problem z okazywaniem uczuć. Mimo iż Nikodem jest przyjazny i otwarty na nowe znajomości, nie cieszy się szerokim gronem znajomych. Ludzie odbierają go za mężczyznę aroganckiego i zakochanego w sobie. Większą wagę przykłada do dbania o swój wygląd niż do nauki.

Życzenia na imieniny Nikodema

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Nikodemowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!