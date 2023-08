Imieniny Patrycji (25.08). Kiedy jeszcze Patrycja obchodzi imieniny?

Patrycja jest osobą pewną siebie i śmiało. Lubi pozostawać w centrum uwagi. Cechuje ją upartość i oryginalność. Jest bardzo towarzyska i lubi otaczać się dużym gronem znajomych. Umie zaufać innym i często zwierza się swoim przyjaciołom ze swoich problemów i rozterek. W pracy chętnie wykonuje swoje obowiązki i bardzo się do nich przykłada. Cechuje ją spryt oraz dobra pamięć, co bardzo pomaga w wykonywaniu zadań. Lubi uczyć się nowych rzeczy i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.