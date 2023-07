Imieniny Pauliny 21.07. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Pauliny?

Paulinie przypisuje się takie cechy jak: nerwowość, nadpobudliwość i brak konsekwencji w działaniu. Wynika to jednak z jej wrażliwości. Pauliny wszystko biorą do siebie, dlatego często są odbierane, jakie przewrażliwione osoby. Chociaż Pauliny mają dosyć ciężkie charaktery są bardzo rodzinne i opiekuńcze. Pauliny są bardzo towarzyskie, lubię jednak otaczać się gronem najbliższych osób. Nie jest łatwo zdobyć jej zaufanie, ale jeśli już nawiąże z kimś bliższą relacje jest świetną przyjaciółką.

