Imieniny Pauliny 31.08. Jakie życzenia wybrać dla Pauliny? Życzenia imieninowe idealne na sms

Paulinie przypisuje się takie cechy jak: nerwowość, nadpobudliwość i brak konsekwencji w działaniu. Wynika to jednak z jej wrażliwości. Pauliny wszystko biorą do siebie, dlatego często są odbierane, jakie przewrażliwione osoby. Chociaż Pauliny mają dosyć ciężkie charaktery są bardzo rodzinne i opiekuńcze. Pauliny są bardzo towarzyskie, lubię jednak otaczać się gronem najbliższych osób. Nie jest łatwo zdobyć jej zaufanie, ale jeśli już nawiąże z kimś bliższą relacje jest świetną przyjaciółką.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli, a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!