Imieniny Pauliny 31.08. Oryginalne życzenia imieninowe dla Pauliny

Paulinie przypisuje się takie cechy jak: nerwowość, nadpobudliwość i brak konsekwencji w działaniu. Wynika to jednak z jej wrażliwości. Pauliny wszystko biorą do siebie, dlatego często są odbierane, jakie przewrażliwione osoby. Chociaż Pauliny mają dosyć ciężkie charaktery są bardzo rodzinne i opiekuńcze. Pauliny są bardzo towarzyskie, lubię jednak otaczać się gronem najbliższych osób. Nie jest łatwo zdobyć jej zaufanie, ale jeśli już nawiąże z kimś bliższą relacje jest świetną przyjaciółką.

Twoje dziecko ma takie imię? Kiedyś byłoby to niemożliwe!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.