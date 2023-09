Imieniny Piotra 17.09. Życzenia i wiersze na imieniny dla Piotra

Piotr jest osobą ambitną i zdolną. Cechuje go także lenistwo, dlatego musi mieć zaplanowane obowiązki, aby się ich podjąć. Nie umie jednak zorganizować sobie planu dnia i staje się chaotyczny w swoich działaniach. Piotr jest niecierpliwy i nerwowy, najlepiej wszystko chciałby mieć na już. Jest duszą towarzystwa i bardzo lubi zabawiać swoich przyjaciół. Jest osobą, która chętnie pomaga innym i lubi udzielać rad. W pracy osiąga bardzo dobre wyniki, kiedy ma nałożone na siebie określone z góry obowiązki i zadania. Chce realizować wszystkie projekty, których się podjął.

Życzenia na imieniny Piotra

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Piotrowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...