Imieniny Rajmunda 31.08. Życzenia imieninowe dla Rajmunda

Rajmund jest osobą przebojową i pewną siebie. Nie lubi popadać w konflikty, woli załatwiać sprawy na spokojnie i polubownie. Jest towarzyski i ma wielu oddanych przyjaciół. Można zawsze na nim polegać, chętnie pomaga innych. Znajomi cenią go za odpowiedzialność i życzliwość. W pracy sumienne wykonuje swoje obowiązki. Lubi podejmować się nowych wyzwań i chętnie pomaga swoim współpracownikom. Dobrze odnajdzie się podczas pracy w zespole.

Wiersze na imieniny Rajmunda

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Rajmundowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!