Imieniny Reginy 7.09. Życzenia imieninowe dla Reginy

Jakie jest pochodzenie imienia Regina?

Regina to imię pochodzące z języka łacińskiego. Oznacza kobietę dumną, jak królowa. Regina imieniny obchodzi 18 stycznia, 7 września.

Regina to kobieta o chłodnym uosobieniu. Nie potrzebuje mężczyzny do szczęścia. Wielu zabiega o jej względy, ale niewielu jest w stanie sprostać jej oczekiwaniom. Jest świadoma swojej urody i inteligencji. Regina najlepiej czuje się sama ze sobą. Potrzebuje jednak towarzystwa ludzi, którzy ją podziwiają oraz adorują i zabiegają o jej względy. Szybko wpada w furię i jest wyniosła, co wiele osób odstrasza.