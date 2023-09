Imieniny Remigiusza. Najbliższe wypadają 1.10. Życzenia z okazji imienin dla Remigiusza

Remigiusz jest osobą inteligentną i pewną siebie. Umie poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Cechuje go niezależność i samodzielność. Ma swoje zdanie na wiele tematów i nie zmienia swoich opinii pod naciskiem innych osób. Jest towarzyski i ma wielu przyjaciół. Znajomi cenią go za jego spokój i opanowanie. Można mu zaufać i zawsze na niego liczyć. W pracy jest odporny na stres i wszelką presję. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Potrafi panować nad sytuacją i podejmować odpowiednie decyzje.

Wierszyki na imieniny Remigiusza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Remigiuszowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...