Imieniny Roberta (18.07). Życzenia z okazji imienin dla Roberta

Robert to choleryk o silnej aktywności. Łatwa wybucha i denerwuje się. Robert to mężczyzna, który łatwo ulega wpływom. Potrzebuje dużo akceptacji od otoczenia. Pragnie by go kochano i zapewniano o tym często. Nie narzeka na brak powodzenia u kobiet. Potrafi być bardzo uwodzicielski. Ma jednak podwójną moralność i nie radzi sobie z przestrzeganiem wyznawanych zasad. Ma silną potrzebę bycia samcem alfa. Nie lubi, kiedy kobieta chce za niego o czymś decydować. Robert lubi stawiać na swoim. W pracy lubi się spełniać. Jest pracowity i wytrwały. W karierze zawodowej nie napotyka raczej na problemy, skupia się na tym, co powinien robić. Wynika to również z tego, że Robert chce być podziwiany i chwalony.

Wierszyki na imieniny Roberta

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Robertowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.