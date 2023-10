Imieniny Romana. Najbliższe wypadają 6.10. Wierszyki z okazji imienin dla Romana

Jaki jest Roman?

Roman to imię pochodzenia łacińskiego. Roman imieniny obchodzi 6, 23, 28, 29 lutego, 1, 22 maja, 12 czerwca, 31 lipca, 9 sierpnia, 14, 28 września, 1, 6, 18, 23 października, 18, 24 listopada.

Roman to cierpliwy mężczyzna. Nie zraża się w długofalowym dążeniu do celu. Nie podejmuje się pierwszych lepszych zadań. Pracę wybiera bardzo skrupulatnie. Posiada dar wpływania na innych. Potrafi każdego przekonać do swojej najbardziej absurdalnej racji. Roman świetnie sprawdzi się w zawodzie polityka, policjanta, detektywa albo prawnika. Roman nie jest duszą towarzystwa. Jest małomówny i woli się przysłuchiwać rozmowom niż w nich uczestniczyć. Lepiej nie nadepnąć mu na odcisk, bo potrafi się odegrać.