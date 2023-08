Imieniny Romana. Najbliższe wypadają 9.08. Życzenia i wiersze na imieniny dla Romana

Roman to cierpliwy mężczyzna. Nie zraża się w długofalowym dążeniu do celu. Nie podejmuje się pierwszych lepszych zadań. Pracę wybiera bardzo skrupulatnie. Posiada dar wpływania na innych. Potrafi każdego przekonać do swojej najbardziej absurdalnej racji. Roman świetnie sprawdzi się w zawodzie polityka, policjanta, detektywa albo prawnika. Roman nie jest duszą towarzystwa. Jest małomówny i woli się przysłuchiwać rozmowom niż w nich uczestniczyć. Lepiej nie nadepnąć mu na odcisk, bo potrafi się odegrać.

Życzenia na imieniny Romana

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Romanowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…