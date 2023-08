Imieniny Romualda 9.08. Wiersze z okazji imienin dla Romualda

Jaki jest Romuald?

Imię Romuald jest pochodzenia germańskiego. Imieniny Romualda wypadają 7 lutego, 19 czerwca, 24 czerwca oraz 9 sierpnia.

Romuald jest osobą zorganizowaną i cierpliwą. Nie lubi kłótni i konfliktów, woli załatwiać wszystko na spokojnie i polubownie. Cechuje go spontaniczność i chęć do działania. Jest towarzyski i lubi spotykać się ze swoimi znajomymi. Jest chętny do pomocy i można na nim polegać w różnorodnych sprawach. W pracy przykłada się do swoich obowiązków i jest bardzo sumienny. Cechuje go przedsiębiorczy umysł. Dobrze poradzi sobie w pracy w grupie, gdzie na pewno będzie doceniony.