Imieniny Rozalii 4.09. Jakie życzenia imieninowe dla Rozalii?

Rozalia to kobieta z temperamentem. Pociągają ją w życiu przygody, a że nie narzeka na brak zainteresowania u mężczyzn, często to wykorzystuje. To kobieta, która lubi wdawać się w romance i przelotne miłostki. Nie jest stała w uczuciach. Ze względu na swoje usposobienie kobiety nie są jej przychylne. Rozalia ma również problem z nawiązywaniem stałych przyjaźni. Ciągle musi zmieniać otoczenie, bo nie potrafi powstrzymać się przed adorowaniem mężów swoich koleżanek. W głębi duszy jest jednak wrażliwa i czuła, tylko trochę pogubiona. Uważa to za swoje niedoskonałości, które stara się przyćmić ekstrawaganckim stylem ubierania się.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.