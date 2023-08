Imieniny Róży (23.08). Piękne życzenia na imieniny dla bliskiej osoby

Róża jest osobą pewną siebie i zdeterminowaną. Cechuje ją ambitność i energia do działania. Lubi podejmować ryzyko i ma swoje zdanie na wiele tematów. Jest towarzyska i ma wielu znajomych. Przyjaciele cenią ją za serdeczność i życzliwość. Cieszy się z małych rzeczy i tym też zaraża swoich znajomych. W pracy jest ambitna i oddana swoim obowiązkom zawodowym. Lubi rywalizację, która daje jej wiele nowych doświadczeń. Nie stoi w miejscu i woli się rozwijać na wielu płaszczyznach. Potrafi pracować w zespole i będzie jego siłą napędową.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.