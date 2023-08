Imieniny Sary 20.08. Oryginalne życzenia imieninowe dla Sary

Sara jest osobą spokojną i opanowaną. Ceni sobie niezależność i umie poradzić sobie w każdej sytuacji. Nie jest bardzo towarzyska, jednak ma swoje grono zaufanych przyjaciół. Jest typem introwertyczki i woli własne towarzystwo. Lubi pomagać swoim znajomym i można jej zaufać. W pracy umie podejmować trudne decyzje i potrafi przyjąć porażkę oraz uczyć się na własnych błędach. Jest inteligenta i pomysłowa, co wykorzystuje podczas codziennej pracy. Można na niej polegać, ponieważ wywiązuje się ze wszystkich zawodowych obowiązków.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!