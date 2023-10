Imieniny Sary 9.10. Jakie życzenia wybrać dla Sary? Życzenia imieninowe idealne na sms

Sara jest osobą spokojną i opanowaną. Ceni sobie niezależność i umie poradzić sobie w każdej sytuacji. Nie jest bardzo towarzyska, jednak ma swoje grono zaufanych przyjaciół. Jest typem introwertyczki i woli własne towarzystwo. Lubi pomagać swoim znajomym i można jej zaufać. W pracy umie podejmować trudne decyzje i potrafi przyjąć porażkę oraz uczyć się na własnych błędach. Jest inteligenta i pomysłowa, co wykorzystuje podczas codziennej pracy. Można na niej polegać, ponieważ wywiązuje się ze wszystkich zawodowych obowiązków.

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.