Imieniny Stanisława. Najbliższe wypadają 18.09. Wiersze z okazji imienin dla Stanisława

Stanisława charakteryzują pewność siebie, pracowitość oraz konsekwencja. Te cechy zapewniają mu sukcesy zawodowe. Nie znoi bezczynności, zawsze musi być w ruchu. Staszek jest również mężczyzną niezwykle uczuciowym. Wspaniały kandydat na męża i ojca. Cieszy się zainteresowaniem wśród płci przeciwnej, jednak nie ulega jej wpływom. Swojej małżonce jest wierny i tego samego oczekuje. Jest bardzo zazdrosny i despotyczny. Lubi rządzić, jednak jego rodzinie zwykle wychodzi to na dobre. Jako ojciec świetnie się sprawdza. Ma dużo cierpliwości i kocha spędzać czas ze swoimi dziećmi i uczyć je życia. Małżonka musi być kobietą, która nie ma problemu z podporządkowaniem się. Mimo iż Staszek jest mężczyzną despotycznym, nie brakuje mu czułości dla kobiety. Lubi po prostu postawić na swoim, ale nie pozwoli skrzywdzić swojej kobiety i będzie ją zasypywał zapewnieniami o miłości.

Stanisław to imię pochodzące z języka starosłowiańskiego. Znaczenie imienia Stanisław: ten, który jest sławą swego rodu lub sławny z racji posiadania pięknego stanu, czyli domu. Stanisław imieniny obchodzi 11, 30 kwietnia, 3, 8 maja, 9, 12 czerwca, 5, 14 sierpnia, 5, 18 września, 13, 18 listopada.

Taylor of Old Bond Street

Życzenia na imieniny Stanisława

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Stanisławowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!