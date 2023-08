Imieniny Szczepana (3.08). Życzenia na imieniny dla Szczepana

Szczepan jest osobą pewną siebie i przebojową. Ma duże pokłady uroku osobistego. Cechuje go kreatywność i pomysłowość. Jest uparty i ma swoje zdanie na wiele tematów. Ciężko go przekonać do zmiany decyzji i nie lubi dostawać dobrych rad od innych. Jest towarzyski i chętnie pomaga swoim przyjaciołom. W pracy ambitnie podchodzi do każdego wykonywanego zadania. Potrafi poradzić sobie z porażką i przegraną oraz wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski na przyszłość. Świetnie sprawdzi się jako przywódca grupy.

Wierszyki na imieniny Szczepana

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Szczepanowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.