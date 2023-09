Imieniny Teodora 19.09. Życzenia z okazji imienin dla Teodora

Teodor to prawdziwa zagadka. Jest bardzo tajemniczy i uroczy, co pociąga w nim kobiety. Nie jest typem samotnika. Chociaż szuka miłości, zrozumienia i czułości, sam nie potrafi oprzeć się kobiecym wdziękom. W związku może być przez to trudnym partnerem. Sprawy rodzinne zwykle odchodzą u niego na drugi plan. Lubi ciekawie spędzać czas. Jest romantykiem i namiętnym kochankiem. Lubi wypady za miasto i czas spędzony na łonie natury.

Taylor of Old Bond Street

Życzenia na imieniny Teodora

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Teodorowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...