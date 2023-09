Imieniny Teodora (24.09). Wierszyki z okazji imienin dla Teodora

Jaki jest Teodor?

Teodor pochodzi z języka greckiego. Oznacza darowanego od Boga. Imieniny Teodora obchodzimy 7, 21 lutego, 26 marca, 1, 20, 22 kwietnia, 5, 20, 29, 31 maja, 21 czerwca, 4 lipca, 27 sierpnia, 19, 24 września, 23, 29 października, 9 listopada.

Teodor to prawdziwa zagadka. Jest bardzo tajemniczy i uroczy, co pociąga w nim kobiety. Nie jest typem samotnika. Chociaż szuka miłości, zrozumienia i czułości, sam nie potrafi oprzeć się kobiecym wdziękom. W związku może być przez to trudnym partnerem. Sprawy rodzinne zwykle odchodzą u niego na drugi plan. Lubi ciekawie spędzać czas. Jest romantykiem i namiętnym kochankiem. Lubi wypady za miasto i czas spędzony na łonie natury.