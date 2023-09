Imieniny Tobiasza (2.09). Wierszyki imieninowe dla Tobiasza

Tobiasz jest osobą zdecydowaną i samodzielną. Poradzi sobie w każdej sytuacji. Lubi zdobywać nową wiedzę i szybko się uczy. Ma wiele ciekawych zainteresowań. Jest towarzyski i przyjaciele mogą na nim polegać. Chętnie pomaga i służy dobrą radą. W pracy zawsze sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Ma świetną pamięć, co bardzo pomaga mu w codziennej pracy. Pomaga swoim współpracownikom i motywuje ich do pracy. Doskonale sprawdzi się jako kierownik lub przywódca grupy.

Wierszyki na imieniny Tobiasza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Tobiaszowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...