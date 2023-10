Imieniny Urszuli 21.10. Jakie życzenia wybrać dla Urszuli? Życzenia imieninowe idealne na sms

Jaka jest geneza imienia Urszula?

Urszula pochodzi z języka łacińskiego, od słowa oznaczającego niedźwiedzicę. Urszula imieniny obchodzi 29 maja, 21 października, 21 listopada.

Urszula posiada silną osobowość i jest bardzo ambitna. Przedkłada pracę nad rodzinę, co pozwala jej osiąga niebywałe sukcesy. Jest wytrwała i cierpliwa w dążeniu do celu. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Dobrze czuje się przy najtrudniejszych projektach. Warto pozwolić jej działać na własną rękę i dać sporą niezależność. Ula to typowa karierowiczka, nie zależy jej na zakładaniu rodziny. Dom jest dla niej azylem. Liczy się dla niej spokój i cisza. Nie jest również bardzo towarzyska, co nie oznacza, że nie ma przyjaciół. Praca bardzo ją absorbuje, poświęca jej całe serce. Dlatego po pracy potrzebuje chwilę wytchnienia, ciszy oraz spokoju.