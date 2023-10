Imieniny Wacława 13.10. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Wacława

Wacław to tajemniczy mężczyzna, który przyciąga kobiety. Jego mroczna natura to tylko pozory. Tak naprawdę to bardzo czuły i troskliwy mężczyzna. Jednak długo poszukuje wybranki idealnej, która sprosta jego wymaganiom. Wacław nie zabiega o względy innych. Z natury jest wesoły i potrafi się z każdym dogadać. Nie potrzebuje grona przyjaciół do szczęścia, ale również nie stroni od innych. Jednak to inny zabiegają o jego towarzystwo.

Wierszyki na imieniny Wacława

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Wacławowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.