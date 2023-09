Imieniny Wacława (28.09). Wiersze imieninowe dla Wacława

Jaki jest Wacław?

Wacław pochodzi z języka czeskiego. Wacław imieniny obchodzi 28 września.

Wacław to tajemniczy mężczyzna, który przyciąga kobiety. Jego mroczna natura to tylko pozory. Tak naprawdę to bardzo czuły i troskliwy mężczyzna. Jednak długo poszukuje wybranki idealnej, która sprosta jego wymaganiom. Wacław nie zabiega o względy innych. Z natury jest wesoły i potrafi się z każdym dogadać. Nie potrzebuje grona przyjaciół do szczęścia, ale również nie stroni od innych. Jednak to inny zabiegają o jego towarzystwo.