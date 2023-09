Imieniny Wiktora (16.09). Wiersze imieninowe dla Wiktora

Wiktor jest osobą błyskotliwą i ambitną. Jego życie jest poukładane na wszystkich płaszczyznach. Cechuje go sumienność i dokładność. Jest towarzyski i lubi spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Znajomi cenią go za poczucie humoru i ciekawe rozmowy. Nie lubi otrzymywać rad od innych i rzadko zwierza się ze swoich problemów. W pracy jest skrupulatny i nigdzie się nie spieszy. Lubi podejmować się nowych zadań i wyzwań. Pasuje mu praca w grupie, w której dzieli się swoją wiedzą.

Wierszyki na imieniny Wiktora

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Wiktorowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!