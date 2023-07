Imieniny Wiktora (21.07). Życzenia i wiersze imieninowe dla Wiktora

Wiktor jest osobą błyskotliwą i ambitną. Jego życie jest poukładane na wszystkich płaszczyznach. Cechuje go sumienność i dokładność. Jest towarzyski i lubi spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Znajomi cenią go za poczucie humoru i ciekawe rozmowy. Nie lubi otrzymywać rad od innych i rzadko zwierza się ze swoich problemów. W pracy jest skrupulatny i nigdzie się nie spieszy. Lubi podejmować się nowych zadań i wyzwań. Pasuje mu praca w grupie, w której dzieli się swoją wiedzą.

Wiersze na imieniny Wiktora

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Wiktorowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!