Imieniny Wiktorii (21.08). Kiedy jeszcze Wiktoria obchodzi imieniny?

Wiktoria do życia podchodzi poważnie i odpowiedzialnie. Czasem wydaje się zagubiona, ale zawsze wychodzi obronną ręką. Ma dosyć męski sposób myślenia. Nie jest marzycielką, lecz stawia na racjonalizm. Fascynuje ją nauka i jest wszechstronnie uzdolniona. Bardzo wytrwale dąży do celu. Wiktoria w miłości jest równie stateczna i racjonalna, jak w pracy. Sprawia wrażenie wręcz oschłej i obojętnej. Jednak to tylko pozory. Wiktoria potrzebuje ciepła i wsparcia. Nie potrzebuje jednak okazywania sobie uczuć, szczególnie publicznie.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.