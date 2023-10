Imieniny Witolda. Najbliższe wypadają 12.10. Życzenia imieninowe dla Witolda

Jaki jest Witold?

Witold to imię pochodzenia litewskiego. Oznacza tego, który chroni swój lud. Witold imieniny obchodzi 15, 25 czerwca, 12 października, 12 listopada.

Witold jest niezależnym mężczyzną, jednak ceniącym sobie opinie innych ludzi. Ciężko znosi krytykę i wszelkie porażki. Jest małomówny, ale gdy się odezwie, to tylko z sensem. Nie lubi rozmawiać o bzdurach. Liczą się dla niego wyższe ideały i cele. Jest mężczyzną z charyzmą i potrafi pociągnąć za sobą tłumy. Jest lubiany w towarzystwie, choć dla wszystkich wydaje się być zagadkowy. Niewiele mówi o sobie, przez co jest bardzo tajemniczy, a to przyciąga do niego kobiety.