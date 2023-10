Imieniny Zbigniewa. Najbliższe wypadają 10.10. Wiersze imieninowe dla Zbigniewa

Zbigniew jest osobą pewną siebie, która podejmuje ryzyko, aby osiągnąć wymarzony sukces. Cechuje go pracowitość i inteligencja. Umie przyznać się do błędu oraz porażki, a później wyciąga z nich lekcje na przyszłość. Nie jest typem samotnika, woli towarzystwo swoich bliskich znajomych. Wśród przyjaciół jest wesoły i radosny. Stroni od kłamstwa, które czuje na kilometr. Obserwuje zachowanie ludzi i często ich ocenia. W pracy woli zadania specjalne, ponieważ codzienne obowiązki go nudzą i przytłaczają. Zbigniew jest urodzonym przedsiębiorcą, którego cechuje zaradność i pewność siebie.

Życzenia na imieniny Zbigniewa

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Zbigniewowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!