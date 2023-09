Imieniny Zofii 30.09. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Zofii?

Zofia jest kobietą, która cechuje się zaradnością, rozsądkiem i pracowitością. Bardzo elokwentna i energiczna oraz pozytywnie nastawiona do życia. Zwykle w grupie uznawana jest za przywódcę. Chętnie niesie pomoc, ale nie lubi się wtrącać w cudze sprawy. Przez mężczyzn uznawana jest za kobietę bardzo pociągającą i tajemniczą. To prawdziwa łamaczka męskich serc. Sama łatwo się zakochuje i całkowicie poświęca związkowi. Wtedy zdarza jej się narzucać partnerowi. Jednak jej oddanie i miłość są zwykle doceniane przez wybranka. Kariera zawodowa nie sprawia jej żadnych kłopotów. Jest bardzo pracowita i zaradna. Bez problemu rozwiązuje pojawiające się problemy. Najbardziej lubi pracować z ludźmi. Świetnie sprawdzi się jako lekarz, pedagog oraz handlowiec.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!