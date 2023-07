Instagram Agi i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - co u pary?

Minął już ponad tydzień od naszego powrotu z New York i nie dodałem żadnego zdjęcia, aby mieć pamietkę w tym pamiętniku XXI wieku 😉. Dlatego zacznę od serca Manhattanu - Time Square. Powiem szczerze, że nawet w sylwestra w Krakowie, nie ma tyle osób co tam w dniu powszednim. Warto było to zobczyć. To miasto - szczególnie to miejsce nigdy nie idzie spać. Tam można poczuć jak noc nabiera życia i chociaż raz w życiu warto to przeżyć. Nie do opisania jakie robi wrażenie, a sklepy na Time Square to istna magia jak np. sklep Disney czy największy 3 piętrowy sklep M&M.