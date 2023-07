Instagram Doroty Szelągowskiej. Zobacz najnowsze fotki, które udostępniła na swoim profilu

Jest dzień przyjaciela i jest konkurs. A co się będziemy….

Tytułem wstępu - z tryliarda książek, które dla was podpisałam na różnych targach i spotkaniach autorskich, przynajmniej miliard był „dla takiej mojej Molskiej”. Być może liczby były trochę mniejsze, ale fakt, że po każdym takim zbiorowym akcie nie mogłam ruszać ręką, sprawia, że myśle tak jak napisałam. Tym nie mniej, zauważyłam, że Molska stała się substytutem długich definicji super ekstra przyjaciółki z którą można wszystko, nawet jak nie ma takiej konieczności, a przede wszystkim z którą można się starzeć bez cienia godności. I oto przechodzimy do sedna - konkurs.

Do wygrania jest 5 moich książek z dedykacją oraz 5 bonów po 200 zł na zakupy w @wielkalotera regulamin macie w moim bio.

W komentarzu - w jednym zdaniu napiszcie o swojej/swoim najlepszym przyjacielu. Swojej Molskiej. Dlaczego ona/on. W stories dajcie wspólne zdjęcie i oznaczcie mnie oraz @wielkalitera . No i zadzwońcie dziś do tych których kochacie- to tak poza konkursem. Zawsze warto. Konkurs trwa do środy, a zwycięzców wybiorę w piątek jak zawsze w komentarzach.

Szczęśliwego dnia przyjaciela!!!!!!

