Instagram Katarzyny Glinki. Zobacz najnowsze zdjęcia aktorki

Zamach Czocha🏰

To tutaj rozgrywa się akcja książki Bogusława Wołoszanskiego Twierdza Szyfrów.

Przeczytałam w jedną noc💫 a dzieciom opowiadałam, żeby zachęcić do zwiedzania 😜

Akcja toczy się w styczniu 1945 roku. Z ośrodka kryptologicznego, jaki Niemcy założyli w Jeleniej Górze, przenosząc tam tajny oddział Pers "Z" z bombardowanego Berlina, młody naukowiec Hugo Jorg zostaje oddelegowany do zamku Czocha, miejsca osłoniętego największą tajemnicą w Rzeszy.Niemcy umieścili w zamku zespół naukowców i urządzenie, które potrafi odczytywać radzieckie szyfry jednorazowe. Stało się to możliwe w wyniku nie przestrzegania przez radzieckich szyfrantów podstawowej zasady jednorazowego użycia tych szyfrów. Czy Niemcy uzyskają dostęp do największych tajemnic..?

