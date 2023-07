Instagram Małgorzaty Rozenek pełen prywatnych zdjęć. Co pokazała?

New beasts in da house 🚲⚡️ proudly represent and powered by @scoopper.eu 🔥

Z dumą ogłaszamy nawiązanie #współpracareklamowa z polską firmą produkującą światowej jakości, personalizowane rowery elektryczne 💥 na nich się nie jeździ - na nich się zdobywa świat 💪🏼😁